Kahramanmaraş'a "Çerkes bahçesi"

Expo 2023 Kahramanmaraş içerisinde yer alacak Çerkes Kültür Evi Kompleksi ve Adige Bahçesi Projesi için imza töreninde Dernek Başkanı Bekir Sami Yavuz Bey ile bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Expo alanına bin metrekarelik Çerkes bahçesi kuracaklarını söyledi. Mahçiçek, “Bir dünya projesi olan Expo 2023 projemizde Kafkas kültürünü hem şehrimize, hem ülkemize ve dünyaya tanıtmak için 1.000 m'lik Çerkes Kültür Evi Kompleksi ve Adige projesi için protokol imzalarını Dernek Başkanımızla atacağız. Kafkas kültürünü gelecek misafirlerimize tanıtmak için Expo alanımızda yeriniz hazır. Şehrimiz Expo 2023 ile çağ atlayacak ve Kahramanmaraş adını dünya duyacak. 2 haftadır Expo tanıtım toplantılarımıza gerek merkezde gerekse ilçelerde devam ediyoruz. Öncelikle bu projeyi bileceğiz ki başkalarına da anlatabilelim. Bu proje Kahramanmaraş halkının projesidir. Hepimiz üzerimize düşeni yapacak ve alnımızın akıyla bu projeyi başarıyla sonuçlandıracağız” dedi.