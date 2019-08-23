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Kahramanmaraş'a Çin'den kardeş şehir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çin’in Yiwu kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.


Kahramanmaraş Belediyesi'nde düzenlenen törene Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Duo Jia ve beraberindeki heyet katıldı. Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör, Çinli misafirlerine Kahramanmaraş hakkında bilgiler verdikten sonra birlikte kardeş şehir protokolünü imzaladılar.


Karşılıklı hediyeleşmenin ardından konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kardeş şehir protokolünün Kahramanmaraş ve Yiwu kenti arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.


Güngör, “Şehrimizin kardeş şehirleri var fakat bunları sürdürülebilir ve karşılıklı etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Bu kapsamda Çin'in Yiwu kenti ile Kahramanmaraş şehri arasında kardeş şehir ön protokolü imzaladık. Biz tabi dondurmanın, kuyumculuk sektörü ve mutfak eşyalarının başkentiyiz. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimiz, Dulkadiroğlu Beyliğinin de başkenti. Bu kardeşlik protokolü, hem Çin-Türkiye yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmesi yönünde önemli bir adım olacağı gibi, Kahramanmaraş ile Yiwu kenti arasında iş birliğinin geliştirilmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Bunları önemsiyoruz ve artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.


Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Duo Jia ise Çinlilerin dondurmanın başkentini tanımak için Kahramanmaraş'a geleceklerini söyledi.

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