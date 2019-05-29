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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonunda PKK’lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit oldu.

Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonunda PKK'lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit oldu.


Hakkari Yüksekova'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin patlamasıyla şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi.


Şehit Taşhan'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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