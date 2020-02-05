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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ olayında şehit olan Jandarma Uzman Onb.

Mesut Deniz'in acı haberi ailesine verildi.



Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Mete Pekmez tarafından iletildi. Beş kardeşin en büyüğü olan Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in babası Ali ve annesi Fatma Deniz, oğlunun şehadet haberiyle üzüntüye boğuldu. Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in baba ocağı Türk bayraklarıyla süslenirken, cenazesinin yarın Türkoğlu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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