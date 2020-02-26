İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit oldu.

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit oldu.



Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24), Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Baykuş'un şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş'a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi'ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş'a bildirildi. Şehidin naaşının yarın memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi beklendiği aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.