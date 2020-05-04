İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Siirt’in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Siirt'in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.


Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesinde yaşayan şehidin babası Kazım ve annesi Gülbahar Gündeş'e acı haber yetkililerce verildi.


Şehadet haberini alan aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.