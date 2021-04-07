Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Suriye'de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) ailesine acı haber verildi, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Havan saldırısında Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit oldu. Şehidin baba ocağı olan Onikişbuat İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehidin yakınları acı haber sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evli ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.