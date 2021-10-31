Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi baba ocağı Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Kuzey Irak'ın Dalya üst bölgesinin 2'nci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acılı haberi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baba ocağına verildi.

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin acı haberinin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek