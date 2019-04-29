Kahramanmaraş'a tam donanımlı 9 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen tam donanımlı 7 ambulans Kahramanmaraş'ta hizmete alındı.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde kullanılacak olan ambulanslar sağlık ekiplerine teslim edildi. Devir teslim töreninde İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 2019 yılında teslim edilen 4 adet ambulansla birlikte toplam hizmete alınan yeni ambulansın 11 adet olduğunu söyledi. İl geneli 42 bölgede acil sağlık hizmeti istasyonunun 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu söyleyen Öksüz toplamda ambulans sayısının 77 olduğunu kaydetti.

Hiçbir zorlu şartın hastaya ulaşmalarına engel olmaması gerektiğini belirten Öksüz, "İnsan hayatı mazeret kabul etmez. Bu nedenle her tür zeminde ve hava koşulunda yol alabilecek yeteneğe sahip 4x2 ambulanslarımızı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine katmış bulunmaktayız. Ayrıca 2019 yılı Şubat ayı içerisinde yine bakanlığımızca ilimize tahsis edilen 4 adet tam donanımlı ambulansı ekiplerimize teslim etmiş olup aktif olarak hizmet vermektedirler. 2019 yılında bakanlığımızca ilimize tahsis edilen yeni ambulans sayısı toplamda 11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizdeki 77 adet ambulansımızın 68'i kara, 7'si kar paletli, 1'i obez hasta ve 1'ide çok sedyeli hasta ambulansı olmak üzere tamamı faal durumdadır. Bugün itibariyle Kahramanmaraş'ta toplam 694 personel, 77 adet ambulans ve 42 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla ilimizin her bölgesinde 7 gün 24 saat kesintisiz Acil Sağlık Hizmeti sunmaktayız. 2018 yılı içerisinde ilimiz genelinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak yaklaşık 100 bin vakaya müdahale etmiş bulunmaktayız. Maalesef üzülerek belirtmek gerekirse 112 Acil Sağlık Hizmetlerine yapılan çağrıların neredeyse yüzde 60 ila 70'inin asılsız çağrılardan oluşmaktadır. Ayrıca trafikte ambulanslarımıza yol vermenin de önemine değinmeden geçemeyeceğim. Hepinizin bildiği üzere acil vakalarda dakikaların hatta saniyelerin hayati önemi vardır” dedi.