Kahramanmaraş'ın 2 bin yılı bu kitapta harmanlandı

Kahramanmaraş'ta eğitimci, yazar ve çeşitli kuruluşların araştırmaları harmanlanarak hazırlanan Germanicia romanının tanıtımı yapıldı.

Kent ve bölge tarihinde önemli konumda yer alan Germanicia Antik Kent mokzaikleri ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası kentteki araştırıcı yazarlar, eğitimciler ve çeşitli kuruluşlar tarafından 'Germanicia Güzeli' isimli kitap bir hazırlandı.

Kitabın tanıtımında konuşan eğitimci yazar Ali Avgın, kitabın 2 bin yıllık kent tarihini roman şeklinde sunduğu ifade etti.

Avgın, "Germacia mozaikler çok artı bir değer. Biz de işin edebiyat tarafını doldurmak istedik. Bir taraftan Germanicia mozaikleri dünyada hak ettiği yeri alırsa biz de bu edebiyat kısmını tamamlamış olacağız. Tarihi hakikatlere bağlı kalarak roman şeklinde yazıldı ve harmanlandı. İlk okuyucularımızdan güzel dönüşler aldık. Bu kitap, artık yazardan çıkıp Kahramanmaraş'ın oldu. Kitabın içeriğinde, 2 bin yıl öncesine daldıklarında tarihin gizemli koridorda da gezinecekler. Hırslı yöneticilerin gününüz ile birlikte paralel olarak taşıdığımız için yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış bir kitaptır. Hazırlanan kitap, Kahramanmaraş için tam bir senaryo ve dizi filim için de kullanılabilir. Bu kitabı belirli kesimlere ulaştırmak. Amacımız Kahramanmaraş'i tanıtmak" dedi.