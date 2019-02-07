Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın kuzey bölgelerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Özellikle Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde geceden beri etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oluyor. 3 ilçeyi beyaz örtü ile kaplayan kar yağışı nedeniyle Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime 7 Şubat 2019 Perşembe günü ara verildi.

Yer yer kar yağışının devam ettiği bölgelerde, yarın da eğitimin devam edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerin akşam saatlerinde kaymakamlıklarınca yapılacağı öğrenildi.