Kahramanmaraş'ın dağlarında kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş'ta etkili olan kış mevsimi nedeniyle yağan kar kentin dağlarını beyaza bürüdü.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Geçtiğimiz hafta yoğun şekilde yağan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Özellikle kuzey ilçelerine yoğun şekilde yağan kar, Kahramanmaraş'ın dağlarını beyaz gelinlik gibi kapladı. Kar, Ahır Dağı, Başkonuş ve diğer yüksek kesimlerde kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden olurken, ormanlık alanlar ve dağlar drone ile görüntülendi.