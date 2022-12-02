Kahramanmaraş'ın değeri "Andız Pekmezi" coğrafi işaret aldı

Kahramanmaraş'ın değerleri arasında yer Andırın Andız Pekmezi'ne coğrafi işareti alındı.

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri koruma altına almak için tescil başvuruları sürdürüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'na son olarak tescil ettirilen Maraş Eli Böğründe'nin ardından şimdi de Andırın Andız Pekmezi'nin coğrafi işaret tescili alındı.

Yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan 1 Aralık 2022 tarih ve 138 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin koruma altındaki ürünleri arasına Andız Pekmezi de girdi.

Andız Pekmezi'nin yararları

Birçok derde deva olduğu bilinen Andız Pekmezi'nin öne çıkan yararları arasında astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi geldiği biliniyor. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda nefes darlığına da iyi gelen Andız Pekmezi, saç dökülmesine de iyi gelmesi ile biliniyor. Ciltte oluşan sedef, egzama gibi yaraları iyileştirmeye yardımcı olan Andız Pekmezi böbrek taşının düşürülmesini sağlar ve böbrek taşı oluşumunu engeller.