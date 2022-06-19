Kahramanmaraş'ın doğa harikası: "Kanlı Böğet"

Kahramanmaraş'ta doğa harikası Kanlı Böğet doğası, soğuk sularıyla ve manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Andırın ilçesine bağlı Emirler Mahallesinden bulunan Kanlı Böğet, dağlardan çıkan kaynak sularıyla besleniyor. Kanlı Böğet, Kahramanmaraşlıların yanı sıra çevre illerden doğa severlerin de rotasında yer alıyor.

Kanlı Böğet'ün doğa harikası olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Kanlı Böğet doğasıyla muhteşem bir yer. Mutlaka gidip görülmesi gereken yerler arasında. Yeşil ve mavinin buluştuğu huzur veren bir yer. Doğa severlerin buluştuğu harika bir yer" ifadesini kullandı.