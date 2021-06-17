Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri turizm potansiyelini artıracak

Kahramanmaraş'ta turizme kazandıran Yedikuyular, Yeşilgöz, Ilıca, İçmeler, Döngel, Kılavuzlu ve Ali Kayası bölgelerinde devam eden çalışmalarla turizm potansiyeli daha da artması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yatırımlarla kentin bacasız sanayi pazar payını artırmayı hedefliyor. Doğal güzelliklerin ulaşılabilirliğini artırmak, konaklama ve turizm servis ağlarını iyileştirebilmek için önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Yatırımlar arasında yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi bungalov evleri, yeni konaklama projesi ve ticari mekânlarıyla kış turizminde önemli bir yükseliş yakalandı. Yatırımlarla birlikte Yeşilgöz, Döngel, İçmeler ve Ali Kayası mevkiinde de ulaşılabilirlik önemli ölçüde sağlanıyor. Doğal bölgelere ulaşım sağlayan arterler, öngörülen ziyaretçi sayılarına uygun olarak yeniden düzenleniyor. Ayrıca atıl halde kalan ve tabiat özellikleri kaybolmaya yüz tutan Yeşilgöz ve İçmeler'de ise Büyükşehir ekipleri teyakkuz halinde. Doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarında yapılan düzenlemelerle bölgelerin iyileştirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin önemli baraj göllerinden Menzelet üzerinde bulunan Ali Kayası da projelendirilen bir diğer turizm yatırımı olacak. Bölgede yapılması planlanan Cam Seyir Terası'na kara ve baraj üzerinden ulaşım sağlanabilecek.