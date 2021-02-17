İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ın "fıstık ezmesi" tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yöresel ürünlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla tescili onaylanmış ürün sayısı 15’e yükseldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yöresel ürünlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla tescili onaylanmış ürün sayısı 15'e yükseldi. Yapılan başvurunun onayıyla “fıstık ezmesi” de tescillenen ürünler arasında yerini aldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yöresel ürün ve lezzetlerin korunması için tescil başvurularını sürdürüyor. Son olarak, Büyükşehir tarafından Türk Patent Enstitüsüne yapılan “fıstık ezmesi” tescil başvurusu kabul edilerek, şekerleme alanında Kahramanmaraş'a ait bir ürün olarak yerini aldı.


Türk Patent Enstitüsü 15.02.2021 tarih ve 95 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer alarak tescillenen Fıstık Ezmesi, şekerleme pazarında rağbet gören bir ürün olduğu belirtildi.


Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca değerlendirilen ürün hakkında, “Yapımında boz iç fıstığın kullanılması, tüm yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve Kahramanmaraş'ın geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi gibi bir dizi teknik bilgi de yer alıyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.