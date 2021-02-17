Kahramanmaraş'ın "fıstık ezmesi" tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yöresel ürünlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla tescili onaylanmış ürün sayısı 15'e yükseldi. Yapılan başvurunun onayıyla “fıstık ezmesi” de tescillenen ürünler arasında yerini aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yöresel ürün ve lezzetlerin korunması için tescil başvurularını sürdürüyor. Son olarak, Büyükşehir tarafından Türk Patent Enstitüsüne yapılan “fıstık ezmesi” tescil başvurusu kabul edilerek, şekerleme alanında Kahramanmaraş'a ait bir ürün olarak yerini aldı.

Türk Patent Enstitüsü 15.02.2021 tarih ve 95 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer alarak tescillenen Fıstık Ezmesi, şekerleme pazarında rağbet gören bir ürün olduğu belirtildi.

Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca değerlendirilen ürün hakkında, “Yapımında boz iç fıstığın kullanılması, tüm yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve Kahramanmaraş'ın geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi gibi bir dizi teknik bilgi de yer alıyor” denildi.