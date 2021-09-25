Kahramanmaraş'ın güzellikleri fotoğraf karelerinde

Kahramanmaraş'ın farklı notalarındaki güzelliklerden oluşan fotoğraflar düzenlenen sergide sunuldu.

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu (KAMFOT) tarafından ‘Şehr-i Yar' isimli fotoğraf sergisinin 6'ıncısı gerçekleşti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi fuaye salonundaki sergide kentin farklı güzelliklerinden oluşan 41 fotoğraf yer aldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in açılışını yaptığı fotoğraf sergisi iki gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fotoğrafçılar topluluk başkanı Baki Özdoğan, “Biz, şehir içi ve şehir dışı fotoğraf turları yapıyoruz. Sanatın her dalına, doğa temizliğine ilgi çekmeye çalışıyoruz. 41 fotoğraf var ve en güzel fotoğrafları burada sergiliyoruz. 6'ıncı sergimiz ve 7'inci sergimiz de hazırı ilerleyen süreçte yaklaşık 1000 fotoğraflı sergi yapmayı planlıyoruz. Bu sayede kentimizin tanıtıma katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.