Kahramanmaraş'ın "Kırmızı göleti"

Kahramanmaraş'ta terk edilen demir madeninde yer altından çıkan doğal maden suyunun oluşturduğu ‘kırmızı gölet doğaseverlerin akınına uğruyor.

Ekinözü ilçesi Ambar mahallesinde acı su olarak nitelendirilen doğal maden suyunun renginin kırmızı olması ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ‘kırmızı gölet' doğaseverlerin vazgeçilmezi oldu.

Kırmızı göletin görsel güzelliğinin doğaseverler için ayrı bir öneminin olduğunu söyleyen Doğan Yenigül, “Kendiliğinden oluşan gölet, renginin kırmızı olmasından dolayı çok ilgi çekiyor. Özellikle yaz aylarında çok fazla ziyaretçi ağırlıyor. Türkiye'nin tek kırmızı göleti Kahramanmaraş'ta olmasıyla gölet çok dikkat çekiyor. Bizlerde doğaseverler olarak bu essiz güzelliğin fotoğraflarını çekiyoruz. Bu essiz manzarayı görmeyenlere ise mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.