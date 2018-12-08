Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde zorlu yaşam

Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde bulunan mahallelerde yaşayan insanlar asırlık geleneklerini sürdürüyor.

Onikişubat İlçesi'ne bağlı 300 haneli Büyüksır Mahallesin'de yaşayan kadınlar, organik yetiştirdikleri buğdayları yüzyıllardır süre gelen yöntem olan taş el değirmenlerinde birlikte çekerek bulgura dönüştürüyor. Her şeyin doğal tüketildiği mahallede, erkekler kara sabanla çift sürüyor, toprak evlerini loğluyorlar.

Kadınlar sırtında odun getirip, geçim kaynaklarını ise hayvancılıkla yaşamaya çalışıyorlar. Doğal ortamda yaşamanın kendileri için faydalı olduğunu söyleyen Mustafa Üzüm, “Bizim köyümüzde yenilik adına pek bir şey yok. Kadınlarımız bulgur çeker, ekmek yapar ve bahçede çalışır. Erkekler de daha ağır işleri yapar. Bu yaşantı bizim için çok faydalı” dedi.