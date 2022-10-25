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Kahramanmaraş'ın kırsalı sonbaharda başka güzel

Sonbaharın mevsiminin gelmesiyle beraber Kahramanmaraş’ın kırsal kesimlerinde farklı renkleri barındıran doğal güzellikler fotoğraf karelerine yansıdı.

Sonbaharın mevsiminin gelmesiyle beraber Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde farklı renkleri barındıran doğal güzellikler fotoğraf karelerine yansıdı.


Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alana Kahramanmaraş, geniş coğrafyası, su potansiyeli ve endemik bitki türleri bakımından dikkat çekiyor.


Onikişubat ilçesi başta olmak üzere, Andırın ve Göksun ilçelerinin kırsalı renk cümbüşüne büründü. Sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı gibi renklere karışan doğanın eşsiz manzarası dron ile fotoğraflandı.

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