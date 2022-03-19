Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde karla mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, şehrin kuzey ilçeleri Afşin, Elbistan ve Ekinözü'nde kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri; Afşin, Elbistan ve Ekinözü'nde karla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, ulaşımda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için mahalle, mezra ve oba yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 hattı üzerinden afet koordinasyon merkezine ulaştırabilecekleri bildirildi.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı'ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallerde tekrardan etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personelimizle sahadayız. Bu kapsamda, Afşin, Elbistan ve Ekinözü'nde ekiplerimiz, gece gündüz kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın ilçe merkezlerine ulaşmaları konusunda herhangi bir problem yaşamaması için arterlerimizi daima açık tutmaya gayret ediyoruz. Sorumluluk sahamızda ulaşıma kapalı yol kalmayana kadar çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.