Kahramanmaraş'ın lezzetleri Erdoğan'ın beğenisine sunuldu

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğenisine sunuldu.

AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası organize edilen ikramı Alpedo-Kervan Lezzet Grubu düzenledi. Kentin yöresel lezzetlerinden başta paça, ekşili çorba, kuru ve havuç dolma gibi yaklaşık 20 farklı lezzet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarına ikram edildi.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarına yöresel lezzetleri tattırmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Ankara'da Maraş mutfağını temsil ettik. Maraş mutfağı, Selçuklu ve Osmanlı saraylarının lezzetleri arasında kabul ediliyor. Kentimizin gastronomi anlamında da önemli yerde olduğunu düşünüyorum. Özellikle dünyaca ünlü Maraş dondurmamız, biberimiz, tarhanamız, paça ve ekşili çorbamızı yemek için farklı ülkelerden kentimize gelen insanlar var. Biz, şehrimiz için turizm elçiliği görevini yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.