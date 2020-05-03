İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ın sembolü Taş Köprü'de korona virüs sessizliği

Kahramanmaraş’ın tarihi yapıtlarının sembol isimlerinden biri olan ‘Taş Köprü’ (Ceyhan Köprüsü) ve çevresinde korona virüs sessizliği yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi yapıtlarının sembol isimlerinden biri olan ‘Taş Köprü' (Ceyhan Köprüsü) ve çevresinde korona virüs sessizliği yaşanıyor.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da eklenince tarihi mekanlar da sessizliğe büründü.


Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde yer alan tarihi Taş Köprü'de adeta in cin top oynuyor. Köprü drone ile havadan görüntülenirken, hem manzarası hem de etrafının yeşil alanıyla hayran bırakıyor.


16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprünün uzunluğu 160 kilometre civarında. Moloz taş malzemesi kullanılan yapı, ihtişamlı duruşu ile günümüze kadar gelebilmiş durumda.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.