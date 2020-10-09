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Kahramanmaraş'ın tarihi konakları turizme kazandırıldı

Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçede 500 yıllık asırlık konaklar restore edilerek turizme kazandırıldı.

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçede 500 yıllık asırlık konaklar restore edilerek turizme kazandırıldı. Türkiye'nin ilk mutfak müzesini de hizmete açan belediye, şehirde dağınık kamu kurumlarını Türkiye'nin ilk kamu külliye binası ile tek çatı altında topladı.


Konakları bir bir ayağa kaldıran Dulkadiroğlu Belediyesi sokaklarda zikzaklı cumbaları, basık kemerli, enikli kapıları, giyotin pencereleriyle kentin sivil mimarisinden izleri taşıyan konaklar ve evleri gün yüzüne çıkardı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar, özellikle beylik kültürünü tanımak isteyenleri cezbediyor.


Kahramanmaraş'ın merkezinde dağınık olan kamu kurumları ise 50 dönümlük bir alanda Türkiye'nin en kapsamlı Kamu Külliye binasında birleşti.


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle tarihi konaklarla kentin çehresinin değiştiğini ifade ederek, “Kahramanmaraş'ın hem ekonomik açıdan hem turizm açısından kalkınması için Dulkadiroğlu'nda öncelikle tarihimize sahip çıkarak asırlık konaklarımızı restore ettik. Vatandaşın rahat etmesi için dağınık olan kamu kurumlarını Türkiye'nin en kapsamlı Kamu Külliye binasını kurarak tek çatı altında topladık. Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi olarak adeta şehrin çehresini değiştirdik. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kahramanmaraş turizmin parlayan yıldızı ve marka şehir olması için çalışıyoruz. Külliye alanımız ilçemize ekonomik de bir katkı sağlıyor. Dulkadiroğlu ilçesi şehrin yeni bir cazibe merkezi oldu” dedi.

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