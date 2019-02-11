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Kahramanmaraş'ın "Uludağ"ı

Kahramanmaraş’ta kış turizminin adresi Yedikuyular Kayak Merkezi Ocak ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Kahramanmaraş'ta kış turizminin adresi Yedikuyular Kayak Merkezi Ocak ayında ziyaretçi akınına uğradı.


Komşu iller Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye başta olmak üzere bir çok ilden ziyaretçinin geldiği Kayak Merkezinde sömestr tatilini değerlendiren aileler doyasıya eğlendi. Kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı bölgede vatandaşlar kar keyfi yaşadı.


Yetkililerden alınan Ocak ayı verilerine göre, Kayak merkezini ziyaret eden 160 bin kişinin, 32 bininin telesiyeje bindiği öğrenildi.


Gaziantep'ten Yedikuyular Kayak Merkezini görmeye geldiğini belirten Yakup Narlı, ''Buranın işletmeye açılması gerçekten büyük bir hizmet. Kalkıp da Uludağ'a gideceğimize, buraya geliyoruz. Çevre illerden de burayı tercih ediyorlar'' dedi.


İskenderun'dan gelen Deniz Topal ise, ''Bölgemizde böyle bir eksiklik vardı. En yakın mesafe en az bir günlük yoldu. Buranın yapılması ile birlikte günü birlik gelebileceğim bir yer oldu'' ifadelerine yer verdi.

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