Kahramanmaraş'ın yemek kültürü kitaplaştırıldı

Türkiye'nin en zengin mutfağına sahip olan şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın gastronomisi ‘Ağız Tadı Damak Zevki Maraş Yemekleri' adlı kitap ile tanıtılacak.

Köklü tarihi ile dikkat çeken Kahramanmaraş, Türkiye'nin yemek kültürü bakımından en zengin illeri arasında yer alıyor. Tarih boyunca farklı lezzetlerin ortaya çıktığı Kahramanmaraş'ın zengin bir mutfak kültürü ‘Ağız Tadı Damak Zevki Maraş Yemekleri' adlı kitapta toplandı.

Gastronomi alanında çok sayıda değerli ismin katkılarıyla hazırlanan kitap, şehrin sadece yemeklerini değil kültürel izlerini de geleceğe taşımayı hedeflerken, Türk mutfağına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mürüvvet Nazlı tarafından kaleme alınan kitabın tanıtımı Maraş Mutfak Müzesi'nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ın stratejik bir noktada olduğunu ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kahramanmaraş'ın çok zengin bir yemek kültürü var. Zaten bu mekanda bu yemek kültürünün sonraki nesillere doğru bir şekilde kayıt altına alınıp aktarılmasını amaçlıyoruz. Yemek konusunda da ilgili kişilerle her zaman irtibat halindeyiz. Biz her zaman Maraş'ın yemek kültürünü tanıtmak adına çalışmalar yapmaktayız. Kahramanmaraş'ın yemeklerinin geniş çerçeveli bir şekilde kayıt altına alındığı bir yemek kitabının tanıtımını gerçekleştirdik. Bu yemek kitabı şehrimizin yemek kültürünü tanıtması açısından büyük katkı sunacak” dedi.

Kitabın yazarı Mürüvvet Nazlı ise, “Bu aslında bir hayaldi ve gerçek oldu. Babam ile bu hayali gerçekleştirmek nasip oldu ve birlikte başladığımız serüven 1 sene içerisinde son buldu. Gece gündüz emek verdik diyebilirim. Çok değerli ve güzel bir süreçti inşallah amacına ulaşır” diye konuştu.