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Kahramanmaraş'ın yöresel şifa kaynağı tarhana çorbası

Kahramanmaraş yöresine özgü lezzeti tarhananın yazın çerezi, kışın da çorbası tercih ediliyor.


Kahramanmaraş'ta genellikle ev hanımlarının yaptığı ve dövmenin pilav olarak pişirilip içerisine çeşitli baharatların atılması ile elde edilen aş daha sonra dinlenmeye bırakılıyor. En az bir saatlik dinlenmenin ardından yoğurtla karıştırılıp, çiğ üzerinde kurutulan tarhana, yazın çerez, kışın ise çorba olarak tüketiliyor.


Kahramanmaraş'ın kültür ögeleri arasında yer alan Maraş Tarhanası sıcak ve soğuk ortamlarda da etkisini kaybetmiyor ve uzun süre boyunca muhafaza edilebiliyor. Tarhananın çorbası ise Kahramanmaraş'ta şifa kaynağı olarak biliniyor. Özellikle kışın hastalıklardan korunmak için tüketilen tarhana çorbası içerisinde bulundurduğu yüksek besin değeri ile göze çarpıyor.


Kahramanmaraş'ın yöresel tarhana çorbasını yapan mutfak şefi Ramazan Haylaz, yöresel buğday tarhanasının nasıl yapıldığını ve özelliklerini anlattı. Tarhananın dövmeden, katıklıdan ve yoğurttan yapıldığını belirten Haylaz, ''Bu tarhana çorbası için tarhanamız ayrı yapılır. Yemeklik tarhanamız ayrı yapılır. Bizde bugün yemeklik tarhana ile çorbamızı yaptık. Kahramanmaraş'ta kış aylarında çok sık tercih edilen bir çorba türüdür. Yapımı ise çok kolaydır. Tarhanayı suda ıslattıktan sonra kısık ateşte kaynatıyoruz. Bir süre karıştırdıktan sonra blender ile karıştırıyoruz. Gayet şifa kaynağıdır. Antibiyotiktir. Özünde bulunan nane ve kekik, çorbanın içerisinde bulunan sarımsak, zeytinyağı ile kavrulan nane birleşince gribe birebirdir'' ifadelerine yer verdi.

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