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Kahramanmaraşlı çocuklar tatilin tadını çıkarıyor

Kahramanmaraşlı çocuklar, yaz tatilinin tadını Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde çıkarıyor.

Kahramanmaraşlı çocuklar, yaz tatilinin tadını Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde çıkarıyor. Eğlenerek öğrenen çocuklar, tatil anıları ile dolu dolu eğlence yaşıyor.


Kentin yaşam merkezi Piazza'da, özel bir kolej iş birliğinde çocuklara özel düzenlenen eğlenceli ve öğretici aktiviteler devam ediyor. 1-9 Ağustos ile 17 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarıyor.


Piazza Club formunu dolduran tüm ailelerin çocuklarının ücretsiz katılabildiği, 3 ile 12 yaş grubuna özel etkinliklerde çocuklar eğlenirken, aileleri de onları izleyerek, mutluluklarına ortak oluyor.


Karekodlu tişört, kum boyama, akıl oyunları, sandalye kapmaca, karakterli yüz boyama, gölge yerleştirme, resim, top sepete, çerçeve yapımı, karaoke müzik, kids zumba elektronik sound ve müzik enstrüman ile kuzucuklar gibi etkinlikler, 1 Eylül tarihine kadar çocuklara unutulmaz tatil anıları yaşatmaya devam edecek.

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