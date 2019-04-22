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Kahramanmaraşlı çocukların "lego" deneyimi

Kahramanmaraşlı çocuklar, “Lego Filmi 2” kahramanlarıyla Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde buluştu.

Kahramanmaraşlı çocuklar, “Lego Filmi 2” kahramanlarıyla Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde buluştu. Çocuklar, 28 Nisan'a kadar devam edecek etkinlikte rengarenk legolarla deneyim yaşıyor.


Piazza'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlik, çocuklara güzel bayram anılarını yaşatırken, onların mutluluklarını izleyen aileleri de cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek, ölümsüzleştiriyor.


19 Nisan Cuma günü başlayan ve 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek etkinlik kapsamında, Piazza'nın küçük konukları, legoların dünyasında yolculuğa çıkıyor. Lego Filmi 2'nin kahramanları ile tanışıp, filme özel lego setlerini deneyimleyen çocuklar, Çocuk Bayramı haftasında doya doya eğleniyor.


Çocukların; legoların dünyasındaki yolculuğu her gün saat 13.00 ile 19.00 arasında, AVM'nin etkinlik alanında gerçekleşiyor.

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