Kahramanmaraşlı genç, sokağa çıkardığı engelli kuzeni ile yürüyüş yaptı

Kahramanmaraş'ta bir genç, sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen kalkmasıyla birlikte engelli kuzenini sokağa çıkartarak gezdirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 15-20 yaş aralığındakiler sokaklara akın etti. Kahramanmaraş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kalktığı günde engelli Ömer Faruk Gündeş (15), sokağa çıkmak istedi. İsteğini yerine getiren Gündeş'in kuzeni Ahmet Efe Kiracı (15), birlikte sokağa çıkarak gezinti yaptılar.

Kuzeninin kendisine yardım ederek sokağın tadını çıkardığını söyleyen Ömer Faruk Gündeş, “Zaten Ramazan olduğundan dolayı marketlere girmiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını kısmen kalkmasıyla birlikte gezmek istedik. Kısıtlamanın olduğu günlerde evde kitap okuyup film izliyorduk ve oyun oynuyorduk” dedi.

Engelli kuzeniyle birlikte sokağa çıktığı için mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Efe Kiracı, “Bende kuzenimi alıp gezmek istedim biraz. En azından dışarda hava alırız diye düşündüm. Bence dışarı çıkmak güzel bir şey ve eğlencelidir. Kuzenimle birlikte beraber vakit geçirmek çok güzel bir şey” diye konuştu.

Öte yandan, 15 - 20 yaş arası gençlerden bazıları yürüyüş yapmak isterken, kimisi de paten ile kaymayı tercih etti.