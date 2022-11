Kahramanmaraşlı gençler milli maç heyecanı yaşadı

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin gençlik merkezlerinde eğitim gören gençler, Gaziantep'te oynanan Türkiye-Çekya maçını statta takip etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, milli takım heyecanını stadyumda yaşamak istediklerini Necati Okay'a iletti. Gençlerin talebini olumlu karşılayan Okay, Cumartesi günü Gaziantep'te oynanan Türkiye-Çekya maçına gençlerin götürülmesi talimatını verdi.

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi önünden gençleri milli maça uğurlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere birer adet de milli formayı hediye etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Okay, gençlerin heyecanına ortak olduğunun altını çizdi. Gençlerin sosyal aktiviteler konusunda her zaman yanında olduğunu hatırlatan Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlerimizi Gaziantep'te oynanan Türkiye Milli maçına uğurladık. Gençlerimiz bu müsabakada millilerimizi yakından görme imkanına sahip olacaklar. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin her zaman yanındayız. Gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmeleri adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizlerin en önemli ödülüdür. Bu aktivitede onlara keyifli anlar diliyorum.”

Milli maç heyecanını yaşayan gençler de Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a teşekkür etti.