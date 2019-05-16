Kahramanmaraşlı kızların hedefi şampiyonluk

Kahramanmaraş'ta Sümer Ortaokulu Kız Futbol takımı Türkiye şampiyonası finallerine katılacak.

Dulkadiroğlu'ndaki okul, 5 yıldır kızlar futbol takımı olarak sportif faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından organize edilen turnuvada il birincisi olan kız futbol takımı, gruplarda Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Cizre'yi yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise İstanbul, Ankara, Konya ile Ordu'yu yenerek finale yükseldi.

Sümer Ortaokulu, 22-26 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek finallerde Tokat, Denizli, Sivas, Zonguldak, Adana ve İzmir illerinin okullarıyla karşılaşacak.

Okul bahçesindeki sahada antrenman yaparak finallere hazırlandıklarını belirten okul müdürü Mehmet Sakar, destek verenlere teşekkür etti. Sakar, “Yıldız takımımız alttan devamlı yetişerek geliyor. 5 yıldır Türkiye gruplarında ve yarı finallerde mücadele ediyoruz. Bu yılda nihayet Türkiye finallerine kalmış durumdayız. Okulumuza desteklerini esirgemeyen Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Kadir Okatan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt'a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Finalde kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Şahinkaya, “Türkiye şampiyonası için ülke genelinde 8 okul katılabiliyor. Oradaki kura ve maçların durumuna göre hedefimiz olan Türkiye şampiyonasında kupayı kazanıp gelmek istiyoruz” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Jira ise, “Biz iyi bir şekilde çalışıp ilimizi Konya'da temsil etmeye çalışacağız” ifadesini kullandı.

Yıldız futbol takımının oyuncusu Medine Ülger ise, “Bizim kafamızda planlarımız var ve bu doğrultuda antrenman yapıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.