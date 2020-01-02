Kahramanmaraşlı öğrencilerden ‘ebru' sergisi

Kahramanmaraş'ta özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, Osmanlı motiflerini ‘ebru' sergisiyle tanıttı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ebru sanatı kursu açan özel okul, öğrencilerin eğitiminin tamamlanmasıyla sergi açtı.

Okul binasında gerçekleşen sergiye Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Altun, Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Hocası Ela Kantemur ve ilgililer katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren Simya Koleji Genel Müdürü Muhammet Kasap, “Bize yıllarca okul fişlerinde ‘Uyu ipek uyu' diye telkinlerde bulundular. Biz artık uyuyan bir millet değiliz. Savunma sanayisi ile otomobili ile her türlü teknoloji ve bilgi birikimi ile çalışan bir nesiliz. Uyuyan nesillerin uyumayan çocuklarını yetiştiriyoruz. Bizim amacımız, her öğrencinin kendi iç dünyasını ortaya çıkarak onların evrensel birer insan olmalarını sağlamak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bilinçli nesiller oluşturmak için tüm hızımızla, gücümüzle öğrencilerimizin yanındayız” dedi.