Kahramanmaraşlı Rümeysa, umre parasını bağışladı

Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Rümeysa Demir, umre için biriktirdiği paranın 5 bin lirasını, “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Rümeysa Demir, ailesiyle birlikte kutsal topraklara gitmek için bir yıl boyunca para biriktirdi. Bu yıl umreye gitmeyi beklerken dünya genelinde patlak veren ve ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs sebebiyle başlatılan milli dayanışma kampanyasına duyarsız kalmayan Rümeysa Demir, topladığı paranın 5 bin lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

“Devletimiz var olsun” diyen Rümesa Demir, “Ülke olarak zor süreçten geçiyor ve hastalıkla uğraşıyoruz. Geçen yıl ise benim ailemle birlikte umre planlarım vardı. Ufak tefek birikimlere başladım ve umreye gidemeyeceğim için biriktirdiğim parayı devletimize bağışladım. İnşallah bir nebze olsa da desteğimiz olur. Devletimiz var olsun biz bize yeteriz Türkiyem” diye konuştu.