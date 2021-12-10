Kahramanmaraşlı sanatçılardan Azerbaycan türküleri konseri

Kahramanmaraş'ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraşlı sanatçılar Azerbaycan Türküleri konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri konserle devam etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Sanatçılar Alper Şakalar, Serap Yağmur İlhan ve Hatice Gökçeli kardeş ülke Azerbaycan'ın türkülerini seslendirdi.

“Çırpınırdı Karadeniz”, “Bu Gala Daşlı Gala”, “Ayrılık”, “Sen Gelmez Oldun” gibi unutulmaz eserlerin kulakların pasını sildiği konserde, Azerbaycan'ın geleneksel enstrümanları “tar” ve “kamança” da müziklere eşlik etti.

Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan ve vatandaşların katıldığı etkinlik, sanatçılara çiçek takdimi ile noktalandı.