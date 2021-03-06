Kahramanmaraşlı şehit astsubay Afşin'de son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerden biri olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) cenazesi, baba ocağı Afşin ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yılmaz'ın naaşı, Ankara'daki devlet töreninin ardından askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a daha sonra da karayolu ile defnedileceği Afşin ilçesine getirildi. Akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, bugün öğle saatlerinde törenin düzenleneceği ilçeye bağlı kırsal Kuşkayası Mahallesi'ne kortej eşliğinde götürüldü. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu, mahalle girişinde çok sayıda hemşerisi karşıladı. Helallik alınması için baba ocağına getirildiği sırada ise evden ağıtlar yükseldi. Burada alınan helallik sonrası tekrar silah arkadaşlarının omuzunda araca alınan şehit Nazmi Yılmaz'ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Kuşkayası İlkokulu'nun bahçesine getirildi.

Oğlunun şapkası ile törene gelen anne Elif Yılmaz, ‘Oğlum ben geldim. Dimdik ayaktayım. Geride 3 evladım daha var. Yıkılmam' diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Gizem Yılmaz ise, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit eşinin cenazesini taşıyan araca bakıp, ‘İçindeki benim eşim olamaz' diyerek eşinin şehit düştüğünü kabullenmek istemedi.

Törende ilk olarak şehit Yılmaz'ın özgeçmişi okundu. Cenaze namazını ise Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta kıldırdı. Namazın ardından helallik alındı. Şehidin silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan cenaze, tekbirler ve dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehit ailesi ve yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri erkan ve Afşin ile Elbistan'dan gelen çok sayıda vatandaş katıldı.