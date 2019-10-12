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Kahramanmaraşlılar “dev indirimleri” sevdi

Kahramanmaraşlılara Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin Garaj Günleri’nde, ulusal ve uluslararası birçok markanın ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kahramanmaraşlılara Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Garaj Günleri'nde, ulusal ve uluslararası birçok markanın ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.


Ulusal ve uluslararası birçok markanın stok fazlası ve outlet ürünlerinin “dev indirimli” fiyatlarıyla 4 Ekim'de yeniden kapılarını açan Garaj Günleri, 13 Ekim'e kadar konuklarını ağırlamayı sürdürecek.


Piazza'nın kapalı otoparkında kurulan özel stantlarda elektronik eşyadan konfeksiyona, spor giyimden kitap ve mutfak gereçlerine kadar binlerce ürün “Çılgın” diye tabir edilen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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