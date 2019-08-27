İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraşlılar yöresel pazarı sevdi

Piazza AVM, birbirinden özel lezzetleri kurduğu yöresel pazarda Kahramanmaraş halkıyla buluşturdu.


Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsil eden birbirinden farklı yöresel lezzetler ve dalından koparılmış yeni mahsuller Kahramanmaraş halkının beğenisine sunuldu.


23 Ağustos'ta açılan ve 1 Eylül Pazar gününe kadar konuklarını ağırlayacak olan Yöresel Pazar, zengin mutfak kültürü ile ünlü ve bu nedenle damak tadından anlayan Kahramanmaraş halkından yoğun ilgi görüyor.


Peynir, pastırma, sucuk, tereyağı, bal, reçel, bakliyat ve baharat gibi onlarca lezzetin bir arada bulunduğu Yöresel Pazarı ziyaret edenler hem bu nefis lezzetleri tadıyor, hem de satın alma fırsatı buluyor.


Kayseri, Malatya, Adana, Trabzon, İzmir ve Kars'a kadar 7 coğrafi bölgenin lezzetlerinin görücüye çıktığı Yöresel Pazar'da her bir yöreye özgü olan ürünler yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.