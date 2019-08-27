Kahramanmaraşlılar yöresel pazarı sevdi

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsil eden birbirinden farklı yöresel lezzetler ve dalından koparılmış yeni mahsuller Kahramanmaraş halkının beğenisine sunuldu.

23 Ağustos'ta açılan ve 1 Eylül Pazar gününe kadar konuklarını ağırlayacak olan Yöresel Pazar, zengin mutfak kültürü ile ünlü ve bu nedenle damak tadından anlayan Kahramanmaraş halkından yoğun ilgi görüyor.

Peynir, pastırma, sucuk, tereyağı, bal, reçel, bakliyat ve baharat gibi onlarca lezzetin bir arada bulunduğu Yöresel Pazarı ziyaret edenler hem bu nefis lezzetleri tadıyor, hem de satın alma fırsatı buluyor.

Kayseri, Malatya, Adana, Trabzon, İzmir ve Kars'a kadar 7 coğrafi bölgenin lezzetlerinin görücüye çıktığı Yöresel Pazar'da her bir yöreye özgü olan ürünler yer alıyor.