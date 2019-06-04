Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar mezarlıklara giderek yakınları için dua etti.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyh Adil Mezarlığı'na gelen vatandaşlar yakınlarının mezarlarını suladı, çiçekler dikti. Bayram namazı sonrası mezarlığa giden vatandaşlar, yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Mezarlık ziyaretlerinin önemli olduğunu söyleyen Ali Güngör, “Biz özellikle dini bayramlarımızda arife günü, bayramın birinci ve ikinci günleri kabristanı ziyaret ediyoruz. Bu bizim için dini görev ve hem de büyüklerimize bir saygı ve sevginin gereğidir. Bütün Müslümanlara ayrı ayrı olmasa da topluca dua gönderiyoruz. Allah bu mezarlıkta yatan herkese rahmet eylesin, kabirlerini cennet eylesin ve kabir azabı göstermesin” diye konuştu.