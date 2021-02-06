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Kahramanmaraşspor'a büyükşehir belediyesinden destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AKBEL A.

Ş'nin Kahramanmaraşspor'a forma sponsoru olduğunu açıkladı. Güngör, “İmkanlarımız ölçüsünde Kahramanmaraşspor'umuza destek olmayı sürdüreceğiz. Takımımıza ligde başarılar diliyorum” dedi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve yönetimini makamında ağırladı. AKBEL A.Ş ve Kahramanmaraşspor arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından futbol takımı AKBEL göğüs reklamıyla ilk mücadelesine çıkmıştı. Kahramanmaraş'ın kültürüyle, sanatıyla ve sporuyla önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, “Kahramanmaraşspor bizim için bir değer. Takımımızın gelişmesi, bir üst lige çıkabilmesi için gayret gösteriyoruz” dedi.


Başkan Güngör, “AKBEL A.Ş, Kahramanmaraşspor'umuza sponsor oldu ve takımımız göğüs reklamıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Erzincanspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldık. Sponsorluğun ardından gelen galibiyet bizleri de mutlu etti. Sezonun devamında da Kahramanmaraşspor'umuza başarılar diliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde takımımıza destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.

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