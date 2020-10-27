İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Kahramanmaraşspor’da 14 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.


Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'da korona virüs vakalarına rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “3 teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.