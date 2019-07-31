Kahramanmaraşspor'dan iki yeni transfer

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, Adana Demirspor'dan forvet Eren Nergiz ve Osmaniyespor'dan orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile anlaştı.

İlk müsabakasına 1 Eylül'de çıkacak olan Kahramanmaraşspor 2019-2020 sezonu transfer dönemine kadrosuna 4 futbolcuyu katarak hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak orta saha ve forvete de takviye yapan takım, Osmaniyespor'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'un altyapısında yetişen forvet oyuncusu Eren Nergiz'le de 3 yıllık sözleşme imzalandı.