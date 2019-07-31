İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraşspor'dan iki yeni transfer

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, Adana Demirspor'dan forvet Eren Nergiz ve Osmaniyespor'dan orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile anlaştı.


İlk müsabakasına 1 Eylül'de çıkacak olan Kahramanmaraşspor 2019-2020 sezonu transfer dönemine kadrosuna 4 futbolcuyu katarak hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak orta saha ve forvete de takviye yapan takım, Osmaniyespor'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'un altyapısında yetişen forvet oyuncusu Eren Nergiz'le de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.