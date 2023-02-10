İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta 107 saat sonra bir genç enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ekipleri, 24 yaşındaki Taner’i enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri, 24 yaşındaki Taner'i enkaz altından sağ olarak çıkardı.


AFAD, UMKE ve uluslararası yardım ekipleri, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Sokak'ta kurtarma çalışması yaptı. Depremden 107 saat sonra kurtarma çalışmalarında Taner (24) isimli genç, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Uzun süren uğraşlar sonucunda enkazdan çıkarılan yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.