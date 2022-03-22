Kahramanmaraş'ta 109 adet tarihi obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 109 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.Z'nin Karacasu Karaziyaret Mahallesinde bulunan ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 109 parça sikke ve heykelcik gibi objeler ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında soruşturma başlatıldı.