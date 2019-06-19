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Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis ile aranan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takipte işyerinden hırsızlık suçundan 3 yıl, kilitlenmek suretiyle hırsızlık sucundan 9 yıl, olmak üzere 2 adet aranma kaydı ve toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M. yakalandı. Hükümlü şahıs tevkif olarak cezaevine konuldu.

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