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Kahramanmaraş'ta 122 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin bahçelerinde ekili vaziyette 122 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin bahçelerinde ekili vaziyette 122 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dulkadiroğlu ilçesi Göllü Mahallesi İtpınar mevkiinde E.E. (47) ve F.Y. (67) isimli şahısların ikamet adreslerine operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda şahısların bahçelerinde ekili vaziyette bulunan 122 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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