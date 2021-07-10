Kahramanmaraş'ta 13 kişiden 13 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içinde yapılan çalışmada 13 kişiden 13 adet silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı.

Birçok adrese eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. (52), 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y.(41) ve 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.B'nin de (34) bulunduğu 59 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişinin ise işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, havaya ateş eden çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere de fırsat vermedi.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 2 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 7 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı.

Toplamda 13 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 13 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahla yakalanan 13 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.