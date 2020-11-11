Kahramanmaraş'ta 156 bin fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş'ta "Bugün Fidan Yarım Nefes" adlı etkinliği kapsamında 156 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Denizli Mahallesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde her yaştan vatandaş katıldı.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kahramanmaraş'ta yıl sonu itibariyle iki buçuk milyon fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

TEMA Kahramanmaraş Temsilcisi Abdurrahman Akpolat ise, "Bu yıl çok büyük orman yangınları oldu. TEMA Vakfı olarak bu çıkan yangınlar sonrası fidan bağışı başlattık ve herkesin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz” dedi.

Etkinlikte, 28 noktadaki bin 328 dönüm alana 156 bin 200 fidan dikildi.