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Kahramanmaraş'ta 16 güzergahta ücretsiz toplu taşıma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, belirlenen 16 güzergahta ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürüyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara sağladığı şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmeti devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar; 15 Temmuz Millet Bahçesi, KSÜ Tıp Fakültesi, NFK Şehir Hastanesi, Kılavuzlu Park, Çocuk Hastanesi, Otogar, Doğukent, EXPO Alanı, KAFUM gibi pek çok noktaya ücretsiz ulaşım sağlayabiliyor. Toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin güzergâh ve saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/02/18/deprem-nedeniyle-sehir-merkezinde-ucretsiz-ulasim-hizmeti-verecek-buyuksehir-belediyesi-otobus internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplu taşımaya ilişkin tüm bilgilere 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından da ulaşılabileceği belirtildi.

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