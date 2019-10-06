Kahramanmaraş'ta 16 motosiklet trafikten men edildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 16 motosiklet trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Şahin unsurlarınca 52 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimde, eksiği veya kusuru bulunan 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 33 bin 667 lira cezai işlem uygulanırken, 16 motosikletin ise trafikten men edildi.

Öte yandan, çalıntı olduğu tespit edilen bir motosikletin ise sürücüsüyle birlikte adli işlem yapılmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi.